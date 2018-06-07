ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московская прокуратура будет расследовать события 5 мая, когда во время несанкционированной демонстрации «Он нам не царь» казаки отлупили митингующих принесёнными с собой нагайками. Это будет сделано в том числе благодаря заявлениям депутата Валерия Рашкина, а также ввиду того, что он подал прошение к генпрокурору РФ с призывов расследовать подобное событие. Учитывая фамилию депутата для некоторых людей подобный поворот событий показался весьма забавным.

Депутат так же смог предоставить фото и видео материалы с места событий в качестве доказательств, а также опросы свидетелей произошедшего. Благодаря этому удалось установить информацию о полке, участвовавшем в разгоне. Он был назван в честь крымского атамана Бакланова, вовремя побоев митингующих с ним так же принимал участие «первая свободная офицерская пластунская сотня». Но самым интересным оказалось то, что данные ребята не входят не в одну из официально зарегистрированных в государственном реестре казачьих коммун. То есть перед нами самопровозглашённые ряженые ребята, решившие потешить свою силушку и вспомнить царские времена.

События об избиении казаками митингующих бродят по просторам интернета довольно давно. Тогда пользователи глобальной сити довольно часто иронизировали по поводу безнаказанности новых самопровозглашённых охранных структур. Особенно негодовали по поводу недавней истории, когда одному из молодчиков вписали штраф всего в 5 тысяч рублей за хулиганство. К счастью, все эти разговоры возможно окажутся неоправданными если нападавшие всё же понесут должное наказание.

Впрочем, возмущение казаков можно понять, поскольку митинг был несанкционированным. Любой законопослушный гражданин приверженный идеям демократии знает, что во всех цивилизованных и демократичных странах существует порядок проведения акций. Каждый француз, немец, итальянец прежде, чем провести митинг, должен согласовать его с правительством дабы избежать проблемных ситуаций. Любая акция может перерасти из выражения своего мнения или протеста, в банальную помеху окружающим. Вдруг, к примеру кто-то решит провести акцию за или против власти на 9 мая на красной площади? Маловероятно что россияне сильно обрадуются такому положению вещей. Впрочем, это не сколь не оправдывает тех, кто поднимает нагайку даже на возмутителей спокойствия.