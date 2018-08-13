ИА «Ореанда-Новости». Глава украинского Министерства юстиции планирует обратиться к своим международным партнёрам с предложением создать аналог «списка Магнитского».

Минюст Украины впервые направил документ в международный суд, в который были внесены конкретные фамилии чиновников из России, которые, по мнению украинской стороны, так или иначе были причастны к нарушению прав осуждённых украинцев. Иск был подан на прошлой неделе и содержит бездоказательные обвинения. Стоит отметить, что права заключённых в России вне зависимости от гражданства всего строго и принципиально соблюдаются.

Киев рассчитывает на оперативное рассмотрение дела со стороны Европейского суда по правам человека и собирается обращаться к суду с просьбой о назначении дела приоритетным. На пресс-конференции Павел Петренко добавил, что непременно предложит своим иностранным коллегам и международным партнёрам сформировать отдельный санкционный список, который, как раз, и выступил бы аналогом «списка Магнитского».

Справка: «Список Магнитского» - составленный американским сенатором Кардином и подписанный президентом Обамой список из 60 чиновников и сотрудников правоохранительных органов из России, которые по предположениям могли быть причастны к смерти аудитора Сергея Магнитского в СИЗО. Лица, перечисленные в списке, попадают под действие персональных санкций, запрещающим им въезд на территорию Соединённых Штатов на основании того, что они нарушили права человека, иногда накладываются и финансовые санкции. Попадание в такой список гарантирует, что лицо не сможет получить американскую визу, а также могут лишиться доступа к активам или собственности, которые находятся на территории и под контролем США.

Действие списка распространяется в течении шести лет, однако наложенные санкции временных ограничений не имеют и могут быть отменены только решением и указом президента.

Россия отреагировала на «список Магнитского» недоумением и пообещал не оставлять список без ответа. Позднее список появился и содержал фамилии одиннадцати человек, причастных к нарушению прав человека в тюрьме Гуантанамо.