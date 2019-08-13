ИА «Ореанда-Новости» Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что притязания российской стороны на воду из реки Днепр для снабжения полуострова не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы.

«Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право», – написал политик в одной из социальных сетей. Кориневич утверждает, что пресной воды для потребностей населения Крыма хватает, и обратил внимание на то, что именно Россия ответственна за обеспечение граждан республики всеми необходимыми ресурсами.

Заявление Кориневича связано с тем, что ранее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что представители республики намерены обратиться к федеральным властям с просьбой начать переговоры о поставке воды из Днепра на полуостров.