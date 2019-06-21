ИА «Ореанда-Новости» Печерский районный суд города Киева принял решение, в соответствии с которым бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили имеет право выставить свою кандидатуру на досрочных выборах в Верховную раду Украины, которые намечены на 21 июля.

«Суд вынес справедливое решение о моей возможности участвовать в парламентских выборах! Ещё на шаг ближе к победе!» – написал политик по этому поводу в одной из социальных сетей.

В 2014 году Саакашвили был приглашён на Украину президентом Петром Порошенко. Грузинскому политику предоставили гражданство и пост губернатора Одесской области. Весной 2017 года в результате конфликта Порошенко лишил Саакашвили гражданства, и в начале 2018-го он был выслан с территории Украины. В мае 2019 года избранный президент Владимир Зеленский распорядился о возвращении Саакашвили гражданства, и тот вновь приехал на Украину.

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