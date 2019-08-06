ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел Китая заявило о намерении Пекина принять ответные меры в случае размещения американских ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В сообщении внешнеполитического ведомства указано, что поведение Белого дома отрицательно повлияет на международную и региональную безопасность. Китайские дипломаты также выразили надежду на то, что Вашингтон воздержится от действий, «подрывающих международный и региональный мир».

Ранее глава министерства обороны США Марк Эспер сообщил, что Вашингтон собирается разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности. Политик сказал, что хотелось бы разместить их в течение нескольких месяцев, однако на это может потребоваться больше времени.