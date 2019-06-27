ИА «Ореанда-Новости» Гонконгская газета South China Morning Post сообщила, что власти Китая и США достигли договорённости о приостановлении торговой войны в преддверии саммита «Большой двадцатки», которая пройдёт 28–29 июня в городе Осака (Япония). Целью паузы в противостоянии двух стран является возобновление переговоров по урегулированию разногласий.

В публикации сказано, что после встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина каждая из сторон сделает отдельное заявление для средств массовой информации о достигнутых результатах по данному вопросу.

Один из источников South China Morning Post сообщил, что решение американского лидера приостановить введение новых пошлин обусловлено самим фактом предстоящих переговоров с Си Цзиньпином в Японии, поскольку ранее Трамп угрожал немедленно ввести новые тарифы на продукцию из Китая, если китайский лидер откажется от участия в саммите.

Что касается продолжительности приостановления торговой войны, источники газеты называют срок в полгода.