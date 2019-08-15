ИА «Ореанда-Новости» Канцелярия министерства иностранных дел Китая в Гонконге отреагировала на позицию депутатов Палаты представителей США и других американских политиков относительно протестов на территории.

Ранее Комитет по международным делам Палаты представителей США призвал китайские власти отказаться от подавления мирных протестов и «прекратить посягательство на автономию Гонконга». По мнению конгрессменов, протесты обусловлены «последовательными нарушениями Пекином своих обязательств по выполнению воли народа Гонконга».

Китайские дипломаты в ответ на это заявили, что Вашингтон вступил в сговор с криминальными элементами и причастен к преступной антикитайской деятельности в Гонконге. «Искажение действительности, слепое следование двойным стандартам американскими политиками уже близки к истерике. Они вступили в сговор с радикальными преступными элементами и с умопомешательством вовлечены в антикитайские преступные дела в Гонконге», – сказано в заявлении канцелярии. В диппредставительстве также отметили, что решимость правительства КНР и китайского народа по защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития «тверда как скала».