ИА «Ореанда-Новости» Министерства финансов Китая сообщило, что с 1 июня 2019 года Пекин вводит повышенные пошлины на импорт товаров из США на сумму 60 миллиардов долларов. В ведомстве подчеркивают, что это является ответом на аналогичные действия Белого дома.

С начала лета на 2493 наименований продукции размер пошлины составит 25 %, на 1078 наименований – 20%, на 974 категории – 10%. На 595 товаров пошлина не будет повышена и по-прежнему будет составлять 5 %.

Таким образом, очередной раунд переговоров США и Китая о торговле завершился в Вашингтоне, не принеся успеха.

В США пошлины на товары из Китая были в очередной раз увеличены. С 10 до 25 % были возросли пошлины на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Американский президент Дональд Трамп дал распоряжение начать процесс увеличения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, объём которого оценивается в сумму около 300 миллиардов долларов.