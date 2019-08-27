ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан заявил от имени Пекина протест в связи с заявлением лидеров стран «Большой семёрки» (G7) о массовых манифестациях в Гонконге. Дипломат сказал, что в данном заявлении содержатся «беспочвенные обвинения». «Мы неоднократно заявляли, что ситуация в Гонконге является внутренним делом Китая, в которое не вправе вмешиваться ни одна иностранная организация или правительство», – подчеркнул Гэн Шуан.

Ранее лидеры государств, входящих в международный клуб, выразили обеспокоенность событиями в Гонконге, поддержав принцип «одна страна – две системы». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после саммита в Биаррице заявил, что «G7 вновь подтверждает наличие и значимость китайско-британской декларации 1984 года по поводу Гонконга и призывает избегать насилия».