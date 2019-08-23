ИА «Ореанда-Новости» Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил в эфире одного из телеканалов, что в стране есть два города с особым статусом – Киев и Севастополь.

Политик обвинил власти Украины в стремлении к ликвидации самоуправления и, соответственно, к ограничению полномочия мэра. «И вот хотят «закон про столицу» изменить. Чтобы мэр – это один человек, а глава городского совета – другой. Должность мэра законодательная, а исполнительная власть – это Киевсовет. На Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь. И вот в том законе прописано, что только в этих двух городах мэр становится председателем городской администрации», – заявил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что его должность хотят сделать номинальной, в то время как он стремится жить в соответствии с европейскими стандартами. «Я хочу жить в Киеве. И жить по европейским стандартам. Я знаю, что такое стандарты этой жизни, не из книг и журналов. Мне киевляне это поручили. И я делаю всё на 110 %, чтобы ситуация в Киеве поменялась», – сказал Кличко.