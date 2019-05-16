ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял решение не участвовать в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки из-за решения комитета министров в отношении России, которое предусматривает возможность возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Впервые за много лет украинский министр не будет принимать участие в подобном заседании.

Постоянный представитель Киева в Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что, если Россия возобновит членство в ПАСЕ, «Украина существенно пересмотрит объём своего сотрудничества с Советом Европы как институтом, утратившим доверие к себе».

Ранее Климкин заявил, что в случае возвращения России в число членов ассамблеи украинские власти откажутся от выполнения обязательств по минским соглашениям, заключённым в отношении Донбасса.