ИА «Ореанда-Новости». Андрей Клишас заявил, что поправки об усилении роли парламента положительно повлияют на уровень политической ответственности министров. Об этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству заявил в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.

Клишас отметил, что в случае принятия поправок в основной закон, принимать решения от имени народа и в интересах народа будет парламент. Президент передаёт часть своих полномочий, что повлечёт за собой политически ответственных министров.

Изменения в Конституцию были подписаны президентом Владимиром Путиным. Теперь они должны пройти одобрение Конституционного суда, который проверит поправки на соответствие Конституции.

