ИА «Ореанда-Новости» Южнокорейское информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на северокорейские средства массовой информации сообщило, что власти КНДР 25 июля провели испытания новых «управляемых тактических ракет» в знак предупреждения «милитаристам в Южной Корее».

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что пуски состоялись под руководством лидера страны Ким Чен Ына, который затем выразил удовлетворение «характерными чертами тактической управляемой ракеты – низковысотному планированию и резкому выходу на орбиту полёта, что делает затруднительным её перехват». В сообщении также указано, что Ким Чен Ын обратился к властям Южной Кореи с призывом отказаться от проведения военных учений и развёртывания новых вооружений.