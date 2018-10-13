ИА «Ореанда-Новости». Стало известно, что по сирийскому городу Хаджин был нанесён авиаудар с применением запрещённого международными резолюциями белого фосфора, за которым стоит Международная коалиция во главе с Вашингтоном.

От ударов пострадали сразу несколько районов город, но информации о погибших или раненных мирных жителях пока не поступало.

Отметим, что бомбы с белым фосфором были запрещены ещё на Женевской конвенции в 1949 году особым дополнительным протоколом как оружие массового поражения.

Фосфорные снаряды — это зажигательные боеприпасы, температура горения компонентов которых может достигать примерно 800-900 °C. Потушить их водой по сути невозможно. Попадание белого фосфора на кожу и одежду способно прожечь ткань практически насквозь или оставить на коже тяжелейшие ожоги.

Согласно основным положениям этой конвенции, такое оружие может использоваться только против армии врага, однако стоит помнить о чёткой грани, отделяющей непосредственных участников вооружённого конфликта от гражданских лиц, в отношении которых категорически запрещено применение насилия.

Конвенция регламентирует порядок нападения во время вооружённых конфликтов, разрешая боевые действия лишь против объектов военного назначения, тогда как любые действия, которые могут повлечь за собой необоснованные потери и серьёзное разрушение имущества также запрещены.

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии отметили, что это уже не первый удар с применением запрещённых боеприпасов. Так, например, 8 сентября город был атакован двумя американскими самолетами F-15, которые также использовали фосфорные снаряды – вследствие этого на земле вспыхнуло несколько серьёзных пожаров. В августе 2017 года власти республики заявили о нанесении ударов по зданию госпиталя со стороны коалиции во главе с США. Бомбардировщики выбрали своими целями электрогенераторы, кареты скорой помощи и внутренние госпитальные палаты.

Однако в министерстве обороны Соединённых Штатов категорически отрицают свою причастность к применению фосфорных боеприпасов в Сирии. В Пентагоне утверждают, что не получали никакой информации об использовании белого фосфора.