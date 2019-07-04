ИА «Ореанда-Новости» Украинский предприниматель Игорь Коломойский высказал мнение, что конфликт в Донбассе не был «никем инспирирован», в том числе «никакой Россией». Бизнесмен назвал события на востоке Украины «внутренним гражданским конфликтом», подготовка к которому велась на протяжении двух десятилетий и как минимум с 2004 года.

При этом присутствие в районе конфликта российских солдат и военной техники, по убеждению Коломийского, на ситуацию значительно не влияет. Миллиардер напомнил, что украинская армия, в свою очередь, располагает техникой, предоставленной США. «И что с этого?» – задал риторический вопрос Коломойский. В то же время предприниматель признал, что Вашингтон предоставил Киеву военную помощь, «чтобы поддерживать конфликт в Донбассе».

Тот факт, что стороны конфликта поддерживаются представителями других государств, Коломийский назвал «нормальным явлением», отметив, что европейцы и американцы приезжают на Украину «выполнять интернациональный долг».