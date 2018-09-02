ИА «Ореанда-Новости». Внештатный советник президента США Дональда Трампа экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани возглавил группу юристов, которым было поручено представить подробный доклад о деятельности специального прокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера.

Сам Мюллер при жизни занимался делом о «российском вмешательстве» в президентские выборы в Америке, а выводы его расследования могут значительно подпортить и без того весьма шаткую репутацию Дональда Трампа и представлять нешуточную опасность, особенно накануне ноябрьских промежуточных выборов в американский конгресс.

Джулиани постоянно держит в курсе американского лидера и уверяет, что в отчёте также будет самым тщательным образом исследован вопрос, не нарушил ли законов сам Мюллер.

В основе доклада будет два раздела, первый из которых будет посвящён сомнениям в том, что расследование Мюллера было легитимным (юристы находятся в поисках признаков возможного конфликта интересов между различными федеральными правоохранительными органами), а второй – ответам на обвинения в сговоре предвыборного штаба Трампа с российскими властями, чтобы повлиять на результаты выборов 2016 года.

Джулиани заверил, что большая часть используемой в докладе информации находится в открытом доступе и с ней может ознакомиться любой желающий.

Правда пока что остаётся загадкой, как именно Джулиани собирается нанести удар по Мюллеру и, якобы, вывести его на чистую воду - спецпрокурор считается опытным профессионалом, отдавшим много лет службе в правоохранительных органах США, тогда как самого Джулиани уже не раз подлавливали на громких и противоречащих друг другу заявлениях.

Писатель и публицист Кирилл Бенедиктов, выпустивший в своё время книгу, в которой описал политическую биографию президента Соединённых Штатов, охарактеризовал сложившуюся ситуацию и развивающиеся из неё события как противостояние Трампа «глубинному государству» - так в турецком политическом словаре назвали власть спецслужб.

Бенедиктов уверен, что война двух сторон, существовавшая и до этого, сейчас лишь обострилась накануне выборов – конфликт вошёл в стадию, когда «мир» уже невозможен. Каждая из сторон выставила вместо себя своеобразных «Наёмных бойцов». Так, например, «глубинное государство» - спецпрокурора Мюллера, целью которого было максимально стреножить неудобного для истеблишмента Трампа и не дать ему осуществить ни одно из своих предвыборных обещаний.

Каждая сторона стремится довести своё дело до конца и пока не ясно, чем это противостояние завершится.