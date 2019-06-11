ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел России сообщило, что комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович намерена посетить Республику Крым 7–11 октября.

11 июня в российском внешнеполитическом ведомстве состоялось заседание межведомственной комиссии по делам Совета Европы (СЕ). Его участники были проинформированы о запланированном визите Миятович на полуостров.

На официальном сайте МИД России указано, что представители обеих палат Федерального собрания и федеральных органов исполнительной власти «высказались в поддержку усилий по преодолению кризисных явлений в СЕ и наметили направления дальнейшей работы с целью обеспечения российских государственных интересов».