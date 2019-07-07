ИА «Ореанда-Новости» Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) принял резолюцию, в которой содержится призыв к Кремлю отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Основным автором резолюции является представительница грузинского парламента Софио Кацарава.

В документе также упоминаются «оккупация» и попытки «фактической аннексии» указанных территорий, «грубые нарушения прав человека и основных свобод на местах» со стороны России. ПА ОБСЕ наряду с выдвижением основного требования об отказе признать суверенитет двух республик настаивает на том, чтобы российские власти прекратили нарушать права и свободы и осуществлять судебное преследование по политическим мотивам и этническую дискриминацию, обеспечить допуск международных правозащитников.

Член российской делегации, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил по этому поводу, что независимость республик была признана Москвой «на основе свободного волеизъявления абхазского и южноосетинского народов» в соответствии с положениями Устава ООН.