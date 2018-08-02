ИА «Ореанда-Новости». По просьбе защиты арестованной россиянки Марии Бутиной комитет сената США согласился узкому кругу людей открыть содержание показаний. Ранее сообщалось, что они содержат тысячи документов и ответов на вопросы, но их содержание скрывалось.



Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл рассказал, что запросил у сената показания своей подзащитной и согласен с решением, что это должно помочь стороне защиты. Он также уточнил, что в первое время информация о содержании этих показаний не будет дана широкой огласке.

«Расшифровки помогут ей. Она давала показания честно», – сказал Дрисколл.

Два представителя сената – председатель комитета Ричард Бурр и зампредседателя Марк Уорнер – уточнили, что спрашивали у сената разрешение на передачу расшифровок показаний заявителям, то есть адвокатам Бутиной.

Ранее сообщалось, что Мария Бутина за несколько месяцев до своего ареста около восьми часов давала показания в Комитете сената США. Там она представляла, по словам Дрисколла, тысячи документов, но какие именно вопросы задавались девушке и какие документы она передала, адвокат не уточнил.

Напомним, Марию Бутину задержали в штатах в июле и обвинили в шпионаже: в работе иностранным агентом и в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США. По этим обвинениям россиянке в совокупности грозит до 15 лет тюремного заключения. Бутина в суде заявила о своей невиновности. В России власти также считают все обвинения к девушке надуманными.

Адвокат настаивает на том, что Бутина учёба в местном университете по специальности «международные отношения» объясняет связи россиянки в США. Дрисколл уверен, что ему удастся отстоять свою подзащитную, так как Бутина не совершала ничего незаконного.

В МИД России также отметила, что девушку арестовали перед встречей глав двух государств – Путина и Трампа. По словам официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой, это попытка минимизировать позитивный эффект от саммита 16 июля в Хельсинки. Чиновник заявила, что этот арест и всё дело выглядит как политический заказ, а обвинения притянуты за уши.



