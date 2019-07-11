ИА «Ореанда-Новости» Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам рекомендовал депутатам поддержать постановление об увольнении главы министерства иностранных дел Павла Климкина. Спикер национального парламента Андрей Парубий сообщил, что за это проголосовало большинство членов комитета.

Данное решение имеет рекомендательный характер, и последнее слово остаётся за кворумом Рады.

В конце июня произошёл конфликт между Климкиным и президентом Владимиром Зеленским, причиной которого стал вопрос об освобождении украинских военных моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года. 1 июля Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором рекомендовал привлечь Климкина к ответственности. Глава государства также сообщил о намерении направить в Верховную раду представление об освобождении министра от должности. Сам же Климкин взял отпуск.