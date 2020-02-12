ИА «Ореанда-Новости» . Инцидент на заседании одного из комитетов Саратовской облдумы произошёл сегодня, 12 февраля, вечером. Об этом сообщает местное издание «Взгляд-инфо».

Настоящее шоу произошло на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению в Саратове. Потребовав высказать своё мнение по поводу выносимых на обсуждение законопроектов, представители партии КПРФ услышали очередной отказ. Тогда коммунист Александр Анидалов включил в зале заседания сирену с помощью принесённого им мегафона.

Депутаты были вынуждены прервать заседание, и объявили перерыв на 15 минут. Следует отметить, что большинство политиков снимало произошедшее на камеры, а некоторые чиновники даже вели прямые трансляции в социальных сетях. В результате чиновники проголосовали за обсуждаемые ранее поправки в регламент Думы без участия депутатов КПРФ.