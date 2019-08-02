ИА «Ореанда-Новости» Бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс, которая занимала этот пост в 2005–2009 годах, заявила в интервью украинскому изданию «Новое время», что в ближайшее время Украина едва ли сможет добиться членства в НАТО.

Политик напомнила, что альянс представляет собой консенсусную организацию, и маловероятно, что Киев сможет получить консенсус по этому вопросу. Райс указала на то, что в настоящее время для Украины непросто согласовать даже план действий по членству в Североатлантическом альянсе.

В то же время бывший госсекретарь подчеркнула, что все приведённые соображения не означают, что страна не сможет каким-либо образом приблизиться к членству в военном блоке. По её мнению, комиссии Украина – НАТО следует активизировать работу по подготовке военных и военно-гражданский отношений, представители Киева должны проявлять больше активности в целом и принимать участие в мероприятиях альянса и работе его центров.