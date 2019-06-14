ИА «Ореанда-Новости» Конституционный суд Украины признал, что бывший президент Пётр Порошенко нарушил Основной закон страны, когда издал указ об учреждении национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Данный орган был создан летом 2014-го. Через 2 года Верховная рада приняла документ, в котором комиссия была названа «постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом», членов которого назначает и увольняет президент.

Теперь судьи пришли к выводу, что Порошенко превысил свои конституционные полномочия, поскольку он был не вправе учреждать подобные органы, а также назначать и смещать его членов. Помимо этого Конституционный суд указал на то, что и сам статус комиссии не соответствует положениям Основного закона, поскольку управлять его деятельностью должно было правительство Украины.