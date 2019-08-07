ИА «Ореанда-Новости». Дети в российских школах скоро смогут изучать Конституцию с новой версией кодекса , созданного специально для них. Книга называется «Конституция России в стихах и рисунках для граждан великой страны».

«Детская» Конституция состоит из 121 страницы, где основные права и обязанности россиян представлены в поэтической форме. Для лучшего изучения учебник сопровождается яркими, красочными иллюстрациями.

Авторы предлагают опубликовать Конституцию для детей в возрасте от 8 до 14 лет, чтобы «развить у детей желание понять, что такое государство и гражданин», «дать больше информации о том, кто является гражданином», и дать понять что они не делятся на касты и классы, а имеют общие права и обязанности.