ИА «Ореанда-Новости». Так, 25 июня, депутаты от партии предложили законопроект, согласно которому родственникам пенсионеров будут платить за заботу о своих пожилых близких. Для получения денежных средств они будут заключать трудовой договор о систематическом оказании медицинской помощи. Он будет оформляться между родственником (как социальный работник) и муниципальной организацией в сфере социальной помощи.

Депутаты хотят таким образом помочь людям, которые ради своих родственников уходят с работы или нанимают сиделок, если им позволяет материальное положение. Законопроект поможет уменьшить количество безработных и улучшить жизнь инвалидов.