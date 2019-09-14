ИА «Ореанда-Новости» Леонид Кравчук, который занимал пост президента Украины в 1991–1994 годах, заявил, что, голосуя на референдуме об одобрении Акта провозглашения независимости Украины в декабре 1991 года, граждане республики имели в виду поддержку инициативы создания союзного с Россией государства.

Политик отметил, что поддержавшие акт украинцы (таких оказалось более 90 %) подразумевали большую независимость в экономическом и социальном аспектах, но не учреждение суверенного государства.

Комментируя соглашение в Беловежской пуще, бывший украинский лидер подчеркнул, что подписавшие его политики «говорили о государстве». «Да, союз государств, но о государстве», – сказал Кравчук.