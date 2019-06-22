ИА «Ореанда-Новости» Бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов высказал мнение, что представители нынешнего главы государства Владимира Зеленского публично высказывают различные позиции. Политик указал на то, что им нельзя позволять это делать.

«Я сейчас наблюдаю очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому. И не только к самому слову, но и к его автору», – сказал Кравчук. Он подчеркнул, что президент не должен позволять подчинённым высказываться якобы от его лица. Первый президент Украины напомнил, что, когда он занимал пост национального лидера, всё было по-другому: с населением общались только он сам и его пресс-секретарь. «Я хочу подчеркнуть, что слово президента настолько важное и ответственное, что он за каждым акцентом и предложением должен следить», – заключил Кравчук.