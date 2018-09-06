ИА «Ореанда-Новости». Прокуратурой Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии официально были предъявлены обвинения двум гражданам Российской Федерации в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на территории английского города Солсбери весной текущего года. Речь идёт об Александре Петрове и Руслане Боширове,



чьи фотоснимки были распространены с камер слежения вместе с графиком их пребывания на территории Англии. Обвинения были подтверждены премьер-министром Терезой Мэй в ходе её выступления в британском парламенте.



чьи фотоснимки были распространены с камер слежения вместе с графиком их пребывания на территории Англии. Обвинения были подтверждены премьер-министром Терезой Мэй в ходе её выступления в британском парламенте.

По мнению британских властей, подозреваемые являются сотрудниками ГРУ, которые могли прибыть в Соединённое Королевство под вымышленными именами и фамилиями, несмотря на то, что их паспорта были подлинными. По словам Терезы Мэй, Лондон не станет предпринимать попыток, чтобы добиться экстрадиции обвиняемых, так как считает, что российская сторона всё равно не признает обвинения и не выдаст своих граждан другим странам.



В настоящее время британские власти требуют от своих западных партнёров ужесточить санкционные меры против Российской Федерации. Дело было вынесено на обсуждение Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.





В Великобритании дело Скрипалей формально будут считать расследованным. Однако, по мнению российских властей, дело сфабриковано.



По ходу разбирательство в отношении российской стороны были назначены международные санкции, включая ограничительные меры, введённые в прошлом месяце Соединёнными Штатами Америки. Белый дом выдвинул российским властям ультиматум - в течение трёх месяцев с момента введения первого пакета ограничительных мер допустить международных наблюдателей на свои объекты, где предположительно может производиться и храниться химическое оружие, а также гарантировать его неприменения в будущем.





Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что ими многократно были сделаны заявления о том, что Российская Федерация не причастна к событиям, произошедшим на территории английского города Солсбери. Он добавил, что для российской стороны данные обвинения являются недопустимыми.





Отметим, что Советом безопасности Российской Федерации были собраны с министерств и государственных компаний предложения по защите экономики от ограничительных мер Соединённых Штатов.