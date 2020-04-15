15.04.2020, 21:46
Кремль принял решение о переносе Дня Победы
ИА «Ореанда-Новости». Ранее стало известно, что российские ветеранские организации попросили перенести праздник в честь Дня Победы. Как сообщают РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники, власти РФ приняли решение перенести празднование с 9 мая на более позднюю дату.
Отмечается, что официально о новой дате заявят, предположительно, до конца этой недели, то есть до 19 апреля включительно.
Также, по словам председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, теперь отмечаться и День окончания Второй мировой войны. Этот праздник будет проходить ежегодно 3 сентября.
Отмечается, что официально о новой дате заявят, предположительно, до конца этой недели, то есть до 19 апреля включительно.
Также, по словам председателя комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова, теперь отмечаться и День окончания Второй мировой войны. Этот праздник будет проходить ежегодно 3 сентября.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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