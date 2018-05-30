ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вице-премьер Крыма сообщил, что проблем с новым мостом у них нет и быть не может, а все разговоры о том, что мост «проблемный» являются фальшивыми. Дмитрий Полонский считает, что в Киеве власть просто выдаёт желаемое за действительное.

Ранее в издании «Обозреватель» появилось интервью с постпредом президента Украины в Крыму. Он сообщил журналистам, что Крымский мост вызывает теперь проблемы, например, негативно влияет на судоходство. Как именно, Борис Бабин не уточнял. Также он сообщил, что любое торговое судно может привести к «необратимым последствиям» с мостом. Случиться это должно, когда произойдёт какой-нибудь инцидент с судном, которое будет идти по Керченскому проливу.

Вице-премьер Крыма назвал Бабина «фейковым» руководителем несуществующего поста. По мнению Полонского, он выдал желаемое за действительное. Со своими задачами – транспортной и логической – мост справился, пояснил Дмитрий Полонский.



Агония, зависть?

Политик Владислав Ганжара публично заявил ранее, что такое поведение и выдумывание несуществующих проблем с мостом налицо показывает, что власти на Украине находятся в «полнейшей агонии». Ведь мост вывели в эксплуатацию раньше срока и сейчас в Красноярский край и Крым по нему ездят тысячи граждан ежедневно. Депутат считает, что мост является символом страны. И такие заявления властей в Киеве не то, чтобы глупы, а просто выставляют их на смех перед всеми странами мира.

Но выдумка проблем не единственное, что говорят в Киеве о мосте. Так на прошлой неделе депутат из Верховной рады Украины заявил, что мост и вовсе принадлежит Украине, Крымский полуостров тоже.

Нестор Шуфрич выразился в прямом эфире новостей на украинском телеканале, что все объекты на территории Крыма (в том числе и мост), как и сам Крым – украинские и принадлежат Украине. По его словам: «Крым наш и Керченский мост тоже наш». Он также добавил, что «слава богу, что он (прим. ред. – Крымский мост) есть».

Власти Крыма объяснили это заявление банальной завистью властей Украины. До этого они не замечали мост, ещё 14 мая его не было для них, а за один день, когда мост открыли 15 мая, они вдруг его обнаружили и позавидовали, что Россия реализовала такой крупный проект.