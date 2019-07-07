ИА «Ореанда-Новости» Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал резолюцию комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которой отрицается принадлежность полуострова России.

Ганжара подчеркнул, что Крым останется в составе России невзирая ни на какие резолюции. Он также указал на то, что многие политики и общественные деятели в Европе открыто говорят о признании Крыма российским, однако официальные институты не спешат присоединяться к их мнению.