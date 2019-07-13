ИА «Ореанда-Новости» Руководитель комитета Государственного совета Республики Крым по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, который намеревается открыть мост через Днепр, проехав по нему за рулем грузовика, по сути, начал брать пример с российского лидера Владимира Путина.

Поводом для такого заявления стало пари, которое Зеленский заключил с главой города Днепра (ранее – Днепропетровск) Борисом Филатовым. Давно длящийся ремонт моста через реку Днепр должен быть окончен к 14 сентября. Если срок не будет соблюдён, Филатов должен будет подать в отставку. При этом, как сообщил глава офиса президента Андрей Богдан, Зеленский лично откроет мост и проедет по нему на КамАЗе.

Теперь Гемпель напомнил, что ранее Путин открывал за рулём грузовика той же марки Крымский мост. «Зеленский начал делать правильные шаги, беря пример с лидера мирового масштаба… Правильно, надо брать пример только с положительных лидеров», – сказал крымский депутат журналистам.