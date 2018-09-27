27.09.2018, 01:17
Лавров: Лондону есть что скрывать в деле Скрипалей
ИА «Ореанда-Новости». Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым было сделано заявление о том, что британским властям есть что скрывать по делу Скрипалей. Такой вывод главой российского внешнеполитического ведомства был сделан в связи с тем, что власти Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии отказываются сотрудничать с российской стороной по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Заявление было сделано в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.
Министром была отмечена деградация в Организации по запрещению химического оружия, где западные коллеги стремятся навязать техническому секретариату так называемые “атрибутивные функции”. По словам главы Министерства иностранных дел России, “параллельно нарастает ничем не подкрепленная - в стиле хайли лайкли - риторика” в связи с инцидентом, который произошёл на территории английского города Солсбери.
Сергей Лавров утверждает, что британские власти “упорно уклоняются” от совместного расследования, которое не раз было предложено российской стороной. Он подчеркнул, что власти Российской Федерации вновь призывают британскую сторону “к налаживанию конструктивного диалога с целью установления истины”.
Напомним, весной текущего года на территории английского города Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал международный скандал. Британские власти утверждают, что к отравлению Скрипалей причастна российская сторона. Власти РФ это категорически отрицают.
Пятого числа текущего месяца британская прокуратура предъявила двум гражданам России - Александру Петрову и Руслану Боширову - обвинения в покушении на убийство Скрипалей. По мнению премьер-министра Великобритании Терезы, “подозреваемые” являются сотрудниками ГРУ. Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что расследование таких преступлений требует плотного взаимодействия правоохранительных органов двух государств. Генпрокуратура России готова сотрудничать с правоохранителями Соединённого Королевства по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности россиян.
Заявление было сделано в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.
Министром была отмечена деградация в Организации по запрещению химического оружия, где западные коллеги стремятся навязать техническому секретариату так называемые “атрибутивные функции”. По словам главы Министерства иностранных дел России, “параллельно нарастает ничем не подкрепленная - в стиле хайли лайкли - риторика” в связи с инцидентом, который произошёл на территории английского города Солсбери.
Сергей Лавров утверждает, что британские власти “упорно уклоняются” от совместного расследования, которое не раз было предложено российской стороной. Он подчеркнул, что власти Российской Федерации вновь призывают британскую сторону “к налаживанию конструктивного диалога с целью установления истины”.
Напомним, весной текущего года на территории английского города Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал международный скандал. Британские власти утверждают, что к отравлению Скрипалей причастна российская сторона. Власти РФ это категорически отрицают.
Пятого числа текущего месяца британская прокуратура предъявила двум гражданам России - Александру Петрову и Руслану Боширову - обвинения в покушении на убийство Скрипалей. По мнению премьер-министра Великобритании Терезы, “подозреваемые” являются сотрудниками ГРУ. Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что расследование таких преступлений требует плотного взаимодействия правоохранительных органов двух государств. Генпрокуратура России готова сотрудничать с правоохранителями Соединённого Королевства по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности россиян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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