Заявление было сделано в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.Сергей Лавров утверждает, что британские власти “упорно уклоняются” от совместного расследования, которое не раз было предложено российской стороной. Он подчеркнул, что власти Российской Федерации вновь призывают британскую сторону “к налаживанию конструктивного диалога с целью установления истины”.Напомним, весной текущего года на территории английского города Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал международный скандал. Британские власти утверждают, что к отравлению Скрипалей причастна российская сторона. Власти РФ это категорически отрицают.Пятого числа текущего месяца британская прокуратура предъявила двум гражданам России - Александру Петрову и Руслану Боширову - обвинения в покушении на убийство Скрипалей. По мнению премьер-министра Великобритании Терезы, “подозреваемые” являются сотрудниками ГРУ. Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что расследование таких преступлений требует плотного взаимодействия правоохранительных органов двух государств. Генпрокуратура России готова сотрудничать с правоохранителями Соединённого Королевства по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности россиян.