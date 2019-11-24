ИА «Ореанда-Новости» В связи с 100-летней годовщиной со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о его фразе, ставшей своего рода «мемом» в Организации Объединённых Наций.

Лавров напомнил, что в ходе Генеральной ассамблеи международной организации в Нью-Йорке Трояновского и его американского коллегу облили красной краской. Провокацию устроили радикально настроенные представители китайских неправительственных организаций. «Better red than dead» (Лучше быть красным, чем мёртвым (англ.)), – сказал тогда советский дипломат.

По словам Лаврова, в данном эпизоде проявилась находчивость, которая была свойственна Трояновскому во всех делах. Данная фраза является «ответом» на заголовок статьи Бертрана Рассела «Лучше быть мёртвым, чем красным» (материал был посвящён политике периода холодной войны между СССР и западными странами).

Олег Трояновский занимал посты посла в Японии (1967–1976), постоянного представителя Советского Союза при ООН (1976–1986), посла в Китае (1986–1990).