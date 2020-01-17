ИА «Ореанда-Новости». Лавров прокомментировал идею приоритета российской Конституции над нормами международного права.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров оценил идею приоритета Конституции над некоторыми нормами международного права. Он отметил, что в этом предложении нет никакого скрытого смысла.

Лавров пояснил, что российская Конституция является базовой основной нормой для России. Нет никаких спекуляций в том, сделать конституционные нормы РФ выше международных договорённостей.

И.о. главы МИД подчеркнул, что любая международная договорённость, к которой присоединяется Россия, проходит процедуру ратификации, то есть становится частью российского законодательства. А федеральный закон не может быть принят, если он противоречит Конституции.