ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании в честь 100-летия установления дипломатических отношений Москвы и Кабула заявил, что Россия призывает к полному выводу иностранных войск с территории Афганистана.

Дипломат высказал убеждение, что «конфликт в Афганистане не имеет военного решения» и обратился с призывом установить мир в регионе, используя политико-дипломатические средства. «Призываем все афганские стороны к скорейшему началу переговоров с участием широкого спектра общественно-политических сил», – сказал Лавров.

Военная операция войск США и их союзников проводится в Афганистане против талибов и других экстремистских группировок начиная с 2001 года. В 2018 году Вашингтон предложил новую стратегию для стран Южной Азии, которая предусматривает более активное вовлечение государств данного региона в урегулирование конфликта в Афганистане.