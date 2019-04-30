ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что увеличение численности военного контингента США в Польше станет нарушением основополагающего акта «Россия – НАТО». Дипломат высказал убеждение, что Белый дом придерживается курса «на слом всех договоренностей, которые в сфере безопасности существовали в евроатлантическом регионе». Лавров указал на то, что в данном случае речь идёт о нарушении одного из основных положений документа, который предусматривает, что значительные боевые силы на территории новых членов НАТО не размещаются на постоянной основе. Глава внешнеполитического ведомства также заверил, что «ни на Польшу, ни на какую другую страну НАТО Россия не собирается нападать».