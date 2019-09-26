ИА «Ореанда-Новости» 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём он накануне беседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. У политиков состоялся краткий разговор на полях Генеральной Ассамблеи ООН, очередная сессия которой которая проходит в Нью-Йорке.

Зеленский сообщил журналистам издания «Украинская правда», что Лавров подошёл к нему, когда они оба стояли в очереди, и сказал, что хочет познакомиться и надеется на прекращение вооружённого конфликта на юго-востоке Украины. Президент в ответ заверил российского дипломата в том, что он также хочет завершить войну и остановить кровопролитие на территории своей страны. «Да, пожалуйста, наша сторона – мы делаем всё. Это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну. Отдадим нам наши территории, обменяем людей», – сказал Зеленский.