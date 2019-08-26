ИА «Ореанда-Новости» Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль не делал никаких обращений в отношении возможности возобновления работы «Большой восьмёрки» с участием российской стороны и не намерен делать этого впредь.

Дипломат отметил, что, в соответствии со сложившимся у него впечатлением, лидеры государств, входящих в международный клуб, стали сами друг друга «то ли в чём-то уговаривать, то ли в чём-то разубеждать». «Никаких обращений на этот счёт мы не делали и не собираемся делать. Жизнь уже, в общем-то, ушла далеко вперёд. Мы, как сказал президент Путин в Бергансоне… не уклоняемся от контактов со странами, которые входят в «группу семи». Но главные вопросы сейчас решаются всё-таки, если брать мировую экономику и мировую политику, финансовую в том числе, – они решаются в «группе двадцати», – заявил Лавров.