ИА «Ореанда-Новости». Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Москва готова обсуждать в правовом поле вопросы, связанные с обвинениями в кибератаках.

Лавров отметил, что если западные коллеги уверены, что подобные истерики смогут вывести Россию из себя, то им стоит понять – такое давление на страну не действует. Дипломат назвал всё происходящее «приступом политического бешенства», он считает, что такое настроение Запада может быть напускным и когда он выговорится по полной программе, Россия готова ожидать их в правовом поле для серьезного профессионального непропагандистского разговора.

Такой ответ последовал на обвинения, поступившие в адрес России 4 октября, когда министр обороны Нидерландов Анк Бейлевельд выступила с утверждением, что Служба военной разведки и безопасности королевства предотвратила хакерскую атаку со стороны России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Атака, состоявшаяся 13 апреля, по мнению Бейлевельд, была организована четырьмя россиянами: Алексеем Моренец, Евгением Серебряковым, Олегом Сотниковым и Алексеем Мининым, которых в этот же день в буквальном смысле выдворили за пределы страны. Россиян моментально записали в ряды сотрудников Главного управления Генштаба ВС РФ. По заявлениям британской стороны, у обвиняемых было найдено оборудование, которое свидетельствует о попытках получить доступ к данным, касающимся расследования крушения малайзийского Boeing на Украине.

Помимо этого, глава МИД Великобритании Джереми Хант также 4 октября заявил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы организовало серию кибератак на политические институты, бизнес, СМИ и спортивные организации по всему миру.

Но дальше всех пошли американские власти, которые предъявили заочные обвинения в совершении кибератак, освещённых СМИ по всему миру, семи предполагаемым сотрудникам военной разведки России. В списке оказались четверо уже упомянутых россиян, а также Дмитрий Бадин, Иван Ермаков и Артём Малышев.

Американские правоохранительные органы уверены, что с декабря 2014 года и по меньшей мере до мая 2018 года обвиняемые участвовали в изощрённых проникновениях в компьютеры граждан США, корпоративных институтов, международных организации и их персонала в разных частях мира. В числе обвинений и операции, якобы направленные против Всемирного антидопингового агентства (WADA), Американского антидопингового агентства (USADA), Канадского центра по спортивной этике (CCES), ОЗХО и американской компании Westinghouse.