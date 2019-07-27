ИА «Ореанда-Новости» Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров на переговорах с Ван И, своим коллегой из Китая, в рамках проходящего в Рио-де-Жанейро совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина не подвержено внешнему влиянию, любые попытки вбить в него клин бесполезны. «Российско-китайское стратегическое сотрудничество обладает мощной внутренней движущей силой», – сказал глава российского МИДа.

Ван И, в свою очередь, отметил, что «обеим сторонам следует прикладывать совместные усилия для реализации важных договорённостей, достигнутых нашими лидерами, добиваться новых результатов, укреплять политическое взаимодоверие, интенсифицировать гуманитарные обмены, расширять деловое сотрудничество, особенно в сфере высоких технологий и энергетики».