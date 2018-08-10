ИА «Ореанда-Новости». 10 августа между государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Майком Помпео и главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор.



Информация об этом размещена на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Руководителями внешнеполитических ведомств были затронуты актуальные вопросы международной повестки, включая сирийское урегулирование, а также темы, которые обсуждались в ходе переговоров на территории столицы Финляндии между лидером российского государства Владимиром Путиным и президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом.



Информация об этом размещена на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Руководителями внешнеполитических ведомств были затронуты актуальные вопросы международной повестки, включая сирийское урегулирование, а также темы, которые обсуждались в ходе переговоров на территории столицы Финляндии между лидером российского государства Владимиром Путиным и президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом.

Сергей Лавров в ходе разговора заявил о “категорическом неприятии” российской стороной объявленных американскими властями новых санкций в отношении Российской Федерации.



В сообщении Министерства иностранных дел было сказано, что Лавров отметил, что ни Соединёнными Штатами, ни Соединённом Королевством Великобритании и Северной Ирландии, ни каким-либо другим государством за время после инцидента в Солсбери не было предоставлено ни единого факта, подкрепляющего подобные утверждения. Об ответе государственного секретаря США Майка Помпео на слова Лаврова в российском министерстве уточнять не стали.





Напомним, восьмого числа текущего месяца американскими властями было объявлено о введении нового пакета ограничительных мер в отношении российского государства, который стартует 22 августа.



Причиной подобного решения стало отравление на территории Соединённого Королевства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором британские власти и ряд западных государств винят российскую сторону. Властями РФ данные обвинения опровергаются.





Первый пакет ограничений предполагает полный запрет на экспорт на территорию Российской Федерации электронных устройств и комплектующих двойного назначения, использующиеся в авиационной отрасли. Если на протяжении трёх месяцев российскими властями не будут выполнены выдвинутые требования, то американской стороной будут распространены санкционные меры и на дипломатические отношения между двумя государствами.​