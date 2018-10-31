ИА «Ореанда-Новости». Всемирный конгресс российских соотечественников за рубежом проходит 31 октября и 1 ноября в МосквеВ этом году встреча посвящена теме: "Россия и соотечественникиновые вызовы и новые рубежи". Ожидается около пятисот гостей из нескольких десятков стран мираСообщаетсячто в рамках конгресса будут действовать несколько секций различных тематикнаправленных на обсуждение вопросов защиты прав и свобод русскоязычного населения за рубежомроли нового поколения в объединении русского обществаа так же роли русскоязычных СМИ на мировой аренеНе меньшее внимание в ходе одной из секций будет уделено экономическому сотрудничеству России с другими странамиНе менее важным станет создание положения о совете российских соотечественников за рубежомкоторыйкак ожидаетсястанет немаловажным фактором поддержки россиянпроживающих во всем мире.
Особое внимание участников конгресса приковано к ситуации с русскими языком и культурой на Украине и в Прибалтикегде не прекращаются антироссийские кампанииТакправительство Латвии уже перевело все государственные образовательные учреждения на латышский языка русскому присвоило статус иностранногопри томчто около 40населения страны – русскиеВ свою очередь Киев постоянно стремится ограничить работу русскоязычных СМИа трансляция основных российских каналов на территории Украины запрещена еще с 2015 года.

На этом фоне глава Министерства иностранных дел России произнес вступительное слово на открытии VI Всемирного конгресса соотечественниковВыступая перед гостямиСергей Лавров рассказал о небывалом давленииоказываемом на РоссиюПолитик рассказал о множестве способов этого давленияв том числе о санкциях и расширении военной мощи вблизи границ государстваПомимо этогоЛавров отметил небывалый размах информационной пропагандынаправленной против РоссииТакво многих странах усиливается борьба с русскими языком и культурой.
Ранеев ходе круглого столапредшествовавшего открытию конгрессаглава отдела по сотрудничеству с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов уже зачитывал приветствие министрав котором Лавров так же обращает внимание на необходимость объединения соотечественников и возлагает надежды по последующему объединению многонациональной русской диаспоры на итоги встречи.
По данным пресс-службы Кремляпрезидент Российской Федерации 
Владимир Путин так же выступит в ходе одного из пленарных заседаний.