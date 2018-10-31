ИА «Ореанда-Новости» . Всемирный конгресс российских соотечественников за рубежом проходит 31 октября и 1 ноября в Москве . В этом году встреча посвящена теме : " Россия и соотечественники : новые вызовы и новые рубежи ". Ожидается около пятисот гостей из нескольких десятков стран мира . Сообщается , что в рамках конгресса будут действовать несколько секций различных тематик , направленных на обсуждение вопросов защиты прав и свобод русскоязычного населения за рубежом , роли нового поколения в объединении русского общества , а так же роли русскоязычных СМИ на мировой арене . Не меньшее внимание в ходе одной из секций будет уделено экономическому сотрудничеству России с другими странами . Не менее важным станет создание положения о совете российских соотечественников за рубежом , который , как ожидается , станет немаловажным фактором поддержки россиян , проживающих во всем мире . : "".

Особое внимание участников конгресса приковано к ситуации с русскими языком и культурой на Украине и в Прибалтике , где не прекращаются антироссийские кампании . Так , правительство Латвии уже перевело все государственные образовательные учреждения на латышский язык , а русскому присвоило статус иностранного , при том , что около 40 % населения страны – русские . В свою очередь Киев постоянно стремится ограничить работу русскоязычных СМИ , а трансляция основных российских каналов на территории Украины запрещена еще с 2015 года .



На этом фоне глава Министерства иностранных дел России произнес вступительное слово на открытии VI Всемирного конгресса соотечественников . Выступая перед гостями , Сергей Лавров рассказал о небывалом давлении , оказываемом на Россию . Политик рассказал о множестве способов этого давления , в том числе о санкциях и расширении военной мощи вблизи границ государства . Помимо этого , Лавров отметил небывалый размах информационной пропаганды , направленной против России . Так , во многих странах усиливается борьба с русскими языком и культурой .

Ранее , в ходе круглого стола , предшествовавшего открытию конгресса , глава отдела по сотрудничеству с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов уже зачитывал приветствие министра , в котором Лавров так же обращает внимание на необходимость объединения соотечественников и возлагает надежды по последующему объединению многонациональной русской диаспоры на итоги встречи .

По данным пресс - службы Кремля , президент Российской Федерации