ИА «Ореанда-Новости». Глава МИД Сергей Лавров выступил на открытии VI Всемирного конгресса российских соотечественников за рубежом в Москве.



Всемирный конгресс российских соотечественников за рубежом проходит 31 октября и 1 ноября в Москве. В этом году встреча посвящена теме: "Россия и соотечественники: новые вызовы и новые рубежи". Ожидается около пятисот гостей из нескольких десятков стран мира. Сообщается, что в рамках конгресса будут действовать несколько секций различных тематик, направленных на обсуждение вопросов защиты прав и свобод русскоязычного населения за рубежом, роли нового поколения в объединении русского общества, а так же роли русскоязычных СМИ на мировой арене. Не меньшее внимание в ходе одной из секций будет уделено экономическому сотрудничеству России с другими странами. Не менее важным станет создание положения о совете российских соотечественников за рубежом, который, как ожидается, станет немаловажным фактором поддержки россиян, проживающих во всем мире.



Особое внимание участников конгресса приковано к ситуации с русскими языком и культурой на Украине и в Прибалтике, где не прекращаются антироссийские кампании. Так, правительство Латвии уже перевело все государственные образовательные учреждения на латышский язык, а русскому присвоило статус иностранного, при том, что около 40% населения страны – русские. В свою очередь Киев постоянно стремится ограничить работу русскоязычных СМИ, а трансляция основных российских каналов на территории Украины запрещена еще с 2015 года.



На этом фоне глава Министерства иностранных дел России произнес вступительное слово на открытии VI Всемирного конгресса соотечественников. Выступая перед гостями, Сергей Лавров рассказал о небывалом давлении, оказываемом на Россию. Политик рассказал о множестве способов этого давления, в том числе о санкциях и расширении военной мощи вблизи границ государства. Помимо этого, Лавров отметил небывалый размах информационной пропаганды, направленной против России. Так, во многих странах усиливается борьба с русскими языком и культурой.



Ранее, в ходе круглого стола, предшествовавшего открытию конгресса, глава отдела по сотрудничеству с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов уже зачитывал приветствие министра, в котором

Лавров так же обращает внимание на необходимость объединения соотечественников и возлагает надежды по последующему объединению многонациональной русской диаспоры на итоги встречи.



По данным пресс-службы Кремля, президент Российской Федерации Владимир Путин также выступит в ходе одного из пленарных заседаний.