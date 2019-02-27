ИА «Ореанда-Новости». Ученик восьмого класса из посёлка Климово Брянской области спас ребёнка, провалившегося под лёд на реке. Партия ЛДПР поощрила героический поступок парня коробкой с сухпайком, но он оказался непригодным к употреблению: все продукты были просрочены и покрыты плесенью. В ЛДПР извинились за брак, говорят, это вина поставщика.

Даниил Мельник спас несколько дней назад третьеклассника от гибели. Когда Даниил гулял по берегу реку Ирпа, он заметил детей на берегу. Юноша предупредил их, чтобы они не выходили на лёд, а позже увидел, что один ребёнок уже провалился по грудь в полынью и не может выбраться. Даниил сбросил рюкзак и побежал спасать его. Он лёг на живот и пытался вытянуть мальчишку из воды. Это удалось не сразу, но юноша не бросил попытки и у него получилось спасти третьеклашку.

Партия ЛДПР решила поощрить Даниила и прислала подарки, в том числе армейский сухпаёк, однако содержимое коробки вызвало недоумение у юного героя. Ребёнок написал в социальных сетях, что продукты внутри были просрочены и даже внешне не пригодны к употреблению, на них была чёрная плесень, это он подтвердил фотографиями. В соцсетях юноша написал, что ему обидно за то, что в партии так оценили его поступок.

Молодой человек пояснил, что предварительно с ним связалась координатор партии и сообщила, что ЛДПР хотят вручить ему подарок. 25 февраля они с мамой встретились с координатором Марией Шкляр, женщина вручила подарки: футболки, ручки, мяч, тетрадки, ранец, часы и другие канцелярские вещи с символикой партии. Также на встрече Даниилу преподнесли армейский сухпаёк.

26 февраля Даниил подарок вернул. Утром ему позвонил помощник главы ЛДПР Денис Семенов, который приехал в Климово для встречи с юным героем. Он привёз пять новых сухпайков и принёс извинения. Они на месте открыли одну из коробок, с продуктами было всё впорядке.

Со слов Дениса Семёнова, за качеством сухпайка отвечает производитель, поэтому ответственность за случившееся лежит на нём. В партии отметили, что все сухпайки, которые в тот день вручали, были запечатаны, срок годности на них был указан надлежащий.

Мать подростка сообщила журналистам 360, что после публикации в СМИ на неё посыпался шквал упрёков от людей, что ситуацию предали огласке и решили таким образом пропиариться. Женщина отметила, что ни о каких подарках её сын во время спасения школьника не думал. А ситуация хоть и была урегулирована, оставила неприятный осадок.





