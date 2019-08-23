ИА «Ореанда-Новости» Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен высказалась по поводу возражений ряда политиков против возвращения России в состав «Большой восьмёрки».

На своей странице в Twitter она указала на абсурдность подобных заявлений. По мнению Ле Пен, такие высказывания представляют собой «пародию на холодную войну». Французский политик добавила, что антироссийский курс уже давно стал пережитком прошлого и приверженность ему «совершенно непродуктивна для интересов стран Европы».

20 августа президент США Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность восстановления членства России в «Большой восьмёрке». После этого многие представители стран, входящих в международный клуб, который с 2014 года функционирует в формате «семёрки», выступили против данной инициативы в связи с ситуацией на Украине.