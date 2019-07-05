ИА «Ореанда-Новости» Социологи «Левада-центра» провели опрос российских граждан об отношении к политике, проводимой президентом страны Владимиром Путиным.

Отмечено, что в течение 2019 года доля одобряющих деятельность главы государства растёт. В начале года их доля составляла 64 %, в мае – 66 %, в июне – уже 68 %. В то же время уровень одобрения все ещё не достиг значений предыдущего года. В мае 2018-го 79 % опрошенных заявили о поддержке деятельности Путина и лишь каждый пятый россиянин не поддерживал политику президента. Рекордно высокий уровень поддержки президента был зафиксирован в 2015 году – 89 %. Самый низкий рейтинг – 61 % – был отмечен в далёком 2000 году.

По сравнению с январём 2019-го данный показатель увеличился на 6 %.