ИА «Ореанда-Новости» Социологи «Левада-центра» провели опрос российских граждан об их отношении к власти периода конца 1970-х – начала 1980-х годов в сравнении с современной.

Было выяснено, что 29 % респондентов считают советскую власть близкой к народу, ещё 25 % охарактеризовали её как сильную и прочную. 22 % порошенных отозвались о ней как о справедливой, каждый пятый признал её законной. При этом 18 % россиян назвали советскую власть недальновидной, ещё 15 % – бюрократичной.

Нынешнюю власть значительная часть граждан – 41 % – считает криминальной и коррумпированной. 31 % опрошенных назвали её чужой и далекой от народа, 24 % – бюрократичной, 15 % – непоследовательной.