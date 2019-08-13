ИА «Ореанда-Новости» Лидер республиканского большинства в Палате представителей США Стени Хойер заявил о поддержке недавних протестных акций оппозиции в Москве.

Политик написал на своём официальном сайте, что он «солидарен с российским народом и особенно с протестующими в Москве, которые стремятся восстановить демократию в собственной стране путём свободных и справедливых выборов и добиваются права быть избранными». Хойер отметил, что члены американского Конгресса внимательно следят за развитием событий в российской столице. «Я призываю российские власти освободить политзаключенных, прекратить аресты мирных демонстрантов и позволить оппозиционным кандидатам баллотироваться без преследований», – заключил американский парламентарий.