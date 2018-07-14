ИА «Ореанда-Новости». Несколько конгрессменов-демократов, включая лидера меньшинства в Сенате Чарльз Шумер, призвали американского лидера ДональдаТрампа отменить запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным после того, как 12 российских разведчиков были обвинены в сговоре с целью взлома компьютеров Демократической партии Соединённых Штатов Америки.

после того, как 12 российских разведчиков были обвинены в сговоре с целью взлома компьютеров Демократической партии Соединённых Штатов Америки.

“Трамп должен отменить свою встречу с Владимиром Путиным, пока Россия не предпримет очевидные шаги, доказывающие, что они не будут вмешиваться в будущие выборы. Встреча американского президента с Владимиром Путиным после этих обвинений оскорбит нашу демократию”, - заявил Шумер.



Первым заместителем руководителя Министерства юстиции Родом Розенстайном были предъявлены обвинения двенадцати сотрудникам Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации в краже имён и паролей волонтёров, участвовавших в предвыборной кампании кандидата в президенты Хиллари Клинтон.



“Эти обвинительные акты являются ещё одним доказательством того, что все, кроме президента понимают, что Владимир Путин - наш противник, который вмешался в американские выборы, с целью помочь Дональду Трампу выиграть”, - добавил Чарльз Шумер в своём заявлении.



Обвинения были сделаны за несколько дней до встречи американского лидера Дональда Трамп с российским президентом Владимирым Путиным в Хельсинки. Встреча уже вызвала обеспокоенность среди союзников Соединённых Штатов и некоторых законодателей на Капитолийском холме. Причина беспокойства заключена в опасении того, что глава США согласится на некоторые уступки в ходе переговоров.



Чарльз Шумер не единственный демократ, призывающий Трампа отменить встречу с Путиным после предъявления обвинений. Главу демократического меньшинства поддерживает сенатор Джек Рид. Также член Комитета по разведке Конгресса США Эрик Суолуэлл подчеркнул, что американский президент должен отменить встречу, если он не готов противостоять российскому лидеру относительно обвинений. На пресс-конференции, которая состоялась в пятницу, 13 июля, Род Розенштейн отметил, что Трамп “полностью осведомлен” об обвинительных заключениях и был проинформирован по этому вопросу ранее на этой неделе.



Президент США пообещал, что он задаст вопрос о вмешательстве в выборы во время переговоров с Владимиром Путиным, которые состоятся 16 июля в столице Финляндии.